34 направления авиаперелетов из Татарстана будут субсидированы в 2025 году

Фото: Мария Зверева

Начальник управления транспорта Миндортранса Татарстана Мария Захватова рассказала о новых субсидиях для авиаперевозчиков на пресс-конференции об итогах деятельности по воздушным перевозкам, передает ТАСС.



— Республика поддерживает перевозчиков, осуществляющих перевозку по внутренним линиям. Так, в 2024 году из 52 направлений было просубсидировано 34. На 2025 год также будет просубсидировано 34 направления, из которых 26 — из Казани, 3 — из Нижнекамска и 5 — из Бугульмы, — сообщила Захватова.

В частности, из Казани будут просубсидированы рейсы в Астрахань, Архангельск, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Калугу, Кемерово, Киров, Мурманск, Магнитогорск, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Самару, Салехард, Тобольск, Улан-Удэ, Усинск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Ярославль.

Напомним, ранее стало известно о запуске прямых авиарейсов из Казани в Оренбург и Астрахань.

Дарья Беззубова