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Весной из Казани запустят прямые авиарейсы в Астрахань и Оренбург

11:12, 19.02.2025
Весной из Казани запустят прямые авиарейсы в Астрахань и Оренбург
Фото: Максим Платонов

Из Казани запустят прямые рейсы в Астрахань и Оренбург. Осуществлять перевозки планирует компания Nordwind, сообщил на пресс-конференции заместитель ее генерального директора Антон Маттист.

Рейс Казань — Астрахань планируют выполнять с 5 мая, по понедельникам и средам.

— [Авиаперелеты по маршруту] Казань — Оренбург будут выполнять с 4 марта, по вторникам и пятницам, — добавил Маттист.

Напомним, авиакомпания Red Wings объявила о возобновлении прямых авиарейсов между Казанью и Ереваном, которые стартуют в марте 2025 года. Перевозчик сообщил об этом в своем телеграм-канале. По расписанию рейсы будут выполняться каждую среду. Вылет из Казани запланирован на 9.45 с прибытием в Ереван в 13.55.

Галия Гарифуллина

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