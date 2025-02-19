Весной из Казани запустят прямые авиарейсы в Астрахань и Оренбург
Из Казани запустят прямые рейсы в Астрахань и Оренбург. Осуществлять перевозки планирует компания Nordwind, сообщил на пресс-конференции заместитель ее генерального директора Антон Маттист.
Рейс Казань — Астрахань планируют выполнять с 5 мая, по понедельникам и средам.
— [Авиаперелеты по маршруту] Казань — Оренбург будут выполнять с 4 марта, по вторникам и пятницам, — добавил Маттист.
Напомним, авиакомпания Red Wings объявила о возобновлении прямых авиарейсов между Казанью и Ереваном, которые стартуют в марте 2025 года. Перевозчик сообщил об этом в своем телеграм-канале. По расписанию рейсы будут выполняться каждую среду. Вылет из Казани запланирован на 9.45 с прибытием в Ереван в 13.55.
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