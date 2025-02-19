Тренер Буцаев: «С такой игрой шансы на кубок у «Ак Барса» ничтожно малы»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал четвертое поражение «Ак Барса» подряд в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам эксперта, шансы казанской команды на победу в Кубке Гагарина стали «ничтожно малы».

— Тяжело сказать, что происходит с «Ак Барсом», но статистика — вещь упрямая и цифры говорят сами за себя. Мы видим, что если с такой игрой Казань будет входить в матчи плей-офф, то шансы на завоевание кубка у казанцев ничтожно малы. Поэтому, наверное, здесь преждевременно бить какую-то тревогу, но тем не менее звоночек для тренерского штаба Гатиятулина есть, — сказал Буцаев Metaratings.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» во вторник проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3 в Нижнекамске. Это поражение стало для команды Анвара Гатиятулина четвертым подряд в чемпионате. Казанцы опустились на четвертое место в Восточной конференции и пока не добились права сыграть в плей-офф Кубка Гагарина.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 февраля в Казани с «Нефтехимиком» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин