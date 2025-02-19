У нового здания театра Камала в Казани появится пристрой для форума «Сәләт» на 500 мест

Фото: Мария Зверева

К 2027 году у нового здания театра имени Галиаскара Камала в Казани появится пристрой для молодежного образовательного форума «Сәләт», рассчитанный на 500 мест. Договоренность об этом достигнута с раисом Татарстан.

О планах стало известно на встрече мэра Казани Ильсура Метшина с представителями татарской общественности. Новый пристрой станет еще одним центром притяжения и позволит молодежной организации «Сәләт» проводить мероприятия большего масштаба.

Напомним, 31-я церемония «Золотой маски» также пройдет в Казани, в новом здании театра Камала. Об этом заявил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков.



Анастасия Фартыгина