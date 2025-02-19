Челнинец потерял 140 тыс. рублей из-за мошеннической схемы с «легким заработком»

Фото: Динар Фатыхов

Житель Набережных Челнов попался на уловку мошенников, которые предложили ему легкий заработок через мессенджер. Мужчина согласился «продвигать» товары на маркетплейсе, не заключая никакого договора и не проходя собеседование. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сначала работа казалась простой, но вскоре ему предложили выкупать товары для повышения рейтинга. Обещая вернуть вложенные деньги с процентами, мошенники заставили его потратить около 140 тыс. рублей. Когда челнинец попытался вывести деньги, он столкнулся с трудностями, а чат с «работодателем» был заблокирован.

Обманутый мужчина обратился в полицию, и по его заявлению возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Известно, что злоумышленники использовали номера, зарегистрированные в Москве и Дагестане.

Анастасия Фартыгина