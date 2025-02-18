Путин поручил оперативно поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин распорядился максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря, оставшийся после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года. Соответствующее поручение было дано на совещании с членами правительства, пишет РИА «Новости».

— Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо поднять. Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит, — подчеркнул глава государства.

Напомним, 15 декабря 2024 года в результате шторма в районе Керченского пролива затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. 27 моряков были эвакуированы, один человек погиб.

По данным Минтранса, после крушения и нового выброса мазута из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань 10 января, основная часть нефтепродуктов была собрана за три дня. Из кормы поврежденного танкера выкачали более 1,4 тыс. тонн мазута, начат демонтаж конструкции.

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Загрязнение нанесло серьезный ущерб черноморскому побережью Краснодарского края. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега были зафиксированы 21 декабря в районе Керчи, а впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. В прибрежных регионах Крыма введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, а в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

Министерство транспорта России организует масштабную проверку танкерного флота страны, затронув около 500 судоходных компаний, эксплуатирующих суда данного типа. Проверка, проводимая по поручению Путина, должна быть завершена до начала навигации 2025 года.

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