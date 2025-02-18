«Рубин» обыграл «Сочи» на сборе в Турции в «закрытом матче»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» переиграл «Сочи» со счетом 2:0 в контрольном матче на сборе в Турции. Игра прошла в закрытом режиме по просьбе казанского клуба.

Команда Рашида Рахимова забила два гола в концовке второго тайма. При этом по ходу игры за драку был удален защитник «Рубина» Руслан Безруков. Других деталей матча казанский клуб не озвучил, в том числе состав команды и авторов забитых мячей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее «Рубин» не смог победить в трех контрольных матчах подряд. Казанцы сыграли вничью с узбекским «Сурханом» (2:2), а также проиграли «Нефтчи» (0:1) из Узбекистана и сборной КНДР (1:4).

Следующий матч «Рубин» проведет на сборе в Турции 22 февраля с «Оренбургом» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин