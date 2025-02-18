«Рубин» продлил контракт с Кабутовым до лета 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник Дмитрий Кабутов продлил контракт с «Рубином». Об этом официально объявила пресс-служба казанского клуба.

Новое соглашение Кабутова с «Рубином» рассчитано до лета 2027 года. Прежний контракт футболиста истекал по окончании текущего сезона. Игрок мог покинуть команду бесплатно в качестве свободного агента.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день у «Рубина» остаются пять игроков с истекающими ближайшим летом контрактами: Валентин Вада, Марат Апшацев, Олег Иванов, Константин Нижегородов и Ленар Фаттахов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кабутов перешел в «Рубин» из «Уфы» летом 2022 года на бесплатной основе. Вместе с казанским клубом 32-летний футболист выиграл Первую лигу. В текущем сезоне игрок забил один гол и отдал шесть голевых передач в 18 играх.



Ранее Кабутов также выступал за «Уфу», «Крылья Советов», «Волгарь», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор» и ряд других клубов.



Зульфат Шафигуллин