Минобрнауки Татарстана займется адаптацией иностранных учащихся

Кабмин Татарстана разрабатывает постановление, вносящее изменения в деятельность Минобрнауки республики. Соответствующая инициатива проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, в сферу ответственности министерства будет включена работа по адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях на территории республики.

Минобрнауки будет осуществлять разработку и реализацию мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных учащихся, в сотрудничестве с другими заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти.

Постановление в случае его принятия будет подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Рената Валеева