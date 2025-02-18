Минобрнауки Татарстана займется адаптацией иностранных учащихся
Кабмин Татарстана разрабатывает постановление, вносящее изменения в деятельность Минобрнауки республики. Соответствующая инициатива проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, в сферу ответственности министерства будет включена работа по адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях на территории республики.
Минобрнауки будет осуществлять разработку и реализацию мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных учащихся, в сотрудничестве с другими заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти.
Постановление в случае его принятия будет подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.
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