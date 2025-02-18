Новости общества

18:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобрнауки Татарстана займется адаптацией иностранных учащихся

16:29, 18.02.2025
Минобрнауки Татарстана займется адаптацией иностранных учащихся
Фото: предоставлено пресс-службой Министерства образования РТ

Кабмин Татарстана разрабатывает постановление, вносящее изменения в деятельность Минобрнауки республики. Соответствующая инициатива проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, в сферу ответственности министерства будет включена работа по адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях на территории республики.

Минобрнауки будет осуществлять разработку и реализацию мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных учащихся, в сотрудничестве с другими заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти.

Постановление в случае его принятия будет подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также