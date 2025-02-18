Прокуратура Казани защитила пенсионерку, обманутую мошенниками при продаже квартиры

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Прокуратура Московского района Казани вмешалась в дело о мошенничестве и защитила жилищные права 78-летней местной жительницы, которую обманом заставили продать свою квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе.

В феврале 2024 года неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов и банка, убедили пенсионерку оформить фиктивную сделку купли-продажи квартиры, чтобы «защитить» ее от мошенников. Поверив им, женщина продала квартиру, а полученные деньги перевела на указанные «безопасные» счета.

Впоследствии новый собственник подал в суд иск о выселении пенсионерки, а женщина обратилась со встречным иском. Прокуратура района вступила в судебный процесс, предоставив заключение, согласно которому договор купли-продажи нельзя считать добровольным, так как женщина подписала документы под моральным давлением, полагая, что участвует в спецоперации по поимке преступников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд согласился с доводами прокуратуры, отказал в выселении пенсионерки и удовлетворил ее встречный иск, признав договор купли-продажи недействительным, аннулировав регистрационную запись и восстановив право женщины на квартиру.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Жительница Нижнекамска стала жертвой мошенников, которые выманили у нее 512 тыс. рублей под предлогом продления договора с сотовым оператором. В ходе разговора женщина узнала, что срок действия ее сим-карты истекает. Затем ей предложили продлить услуги, для чего нужно было сообщить код, который придет на телефон.

Рената Валеева