В России продлили действие маткапитала до 2030 года
Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года. Решение было принято на пленарном заседании, сообщили в РИА «Новости».
- До принятия закона срок действия программы был ограничен 31 декабря 2026 года.
По оценкам правительства, в период с 2027 по 2030 год около 4,9 млн российских семей получат право на маткапитал. На реализацию программы в этот период потребуется около 2,8 трлн рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал необходимость оперативного законодательного обеспечения задач, поставленных президентом России Совфеду, в том числе и продления программы маткапитала. Он пояснил, что государство, несмотря на внешние вызовы, выполняет все обязательства и реализует дополнительные меры поддержки граждан.
Напомним, что в 2024 году 15,9 тыс. семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий в Татарстане. Из них 2,4 тыс. семей использовали маткапитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств, 13,5 тыс. — с использованием кредитов и займов.
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