Тертышный рассказал, чего не хватает «Ак Барсу» для победы
Тренер «Ак Барса» Алексей Тертышный считает, что на отсутствие побед команды влияет совокупность факторов. «Барсы» проиграли три матча подряд в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
— Чего не хватает? Последней передачи, последнего броска. Где-то нужны «черновые» голы, где-то качественнее закрывать вратаря. Влияет совокупность факторов, — цитирует Тертышного клубная пресс-служба.
«Ак Барс» уступил в последних матчах «Торпедо» (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:3) и «Авангарду» (2:6). После трех поражений подряд команда упала на четвертое место в Восточной конференции.
Во вторник «Ак Барс» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком» в 19.00 по московскому времени.
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