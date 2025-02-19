Сегодня утром в Татарстане ожидается до -24 градусов, днем — до -13 градусов

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный 4—9 м/с, местами порывами до 13 м/с. Утром ожидается от -14 до -19 градусов, при прояснениях до -24 градусов. Днем потеплеет до -8..-13 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани ожидается от -8 до -10 градусов, небольшой снег.

Галия Гарифуллина