Российские телеканалы потребовали от Google 1,81 дуодециллиона рублей

Фото: Александра Шарафиева

Общая сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google достигла астрономической отметки в 1,81 дуодециллиона рублей. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом дела.

Дуодециллион — это единица с 39 нулями.

По словам одного из собеседников, эта сумма представляет собой долг, который накопился у Google к 15 января 2024 года за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунтов российских медиа на YouTube.

Судебное разбирательство началось еще в 2020 году, когда телеканал «Царьград» и РИА ФАН подали иски к Google LLC, Google Ireland и ООО «Гугл» с требованием восстановить заблокированные на YouTube каналы. В 2021 году суд удовлетворил требования телеканалов и обязал Google восстановить доступ. Однако корпорация проигнорировала это решение, не исполнив его в течение отведенных девяти месяцев.

После этого за каждый день неисполнения решения суда Google начал начисляться штраф в размере 100 тыс. рублей. Сумма штрафа удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено, без каких-либо ограничений на ее общий размер.

Рената Валеева