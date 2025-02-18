Казанец потерял более 400 тыс. рублей, пытаясь приобрести товары в интернете

Фото: Михаил Захаров

Казанец 1993 года рождения заплатил более 400 тыс. рублей за товар, выставленный на онлайн-площадке, но стал жертвой мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

Пострадавший увидел в мессенджере выгодное предложение и связался с «продавцом» в онлайн-чате. Вскоре казанец перевел собеседнику более 400 тыс. рублей. Вскоре «продавец» перестал выходить на связь, а чат с ним исчез.

Осознав, что он стал жертвой мошенников, казанец обратился в отдел полиции «Гвардейский».

Управление МВД России по Казани призвало горожан не переводить денежные средства на неизвестные счета и перепроверять информацию, поступающую от незнакомцев.

Напомним, недавно жительница Нижнекамска стала жертвой мошенников, которые обманом выманили у нее 512 тыс. рублей под предлогом продления договора с сотовым оператором. Женщине заявили, что срок действия ее SIM-карты истекает, предложили продлить услуги. Затем ей позвонил человек, представившийся сотрудником портала госуслуг, и заявил, что ее личный кабинет был взломан, а мошенники подали заявку на кредит. Чтобы избежать финансовых потерь, он посоветовал перевести все средства на «безопасные счета».

Галия Гарифуллина