Глава РФПИ о встрече делегаций России и США: «Президент Трамп отлично решает проблемы»

Дмитриев призвал делегации найти лучшее решение для мирового сообщества

Фото: Реальное время

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что провел встречи с членами команды президента США Дональда Трампа в Эр-Рияде, где в скором времени состоятся переговоры между российскими и американскими делегациями.

В интервью телеканалу CNN Дмитриев заявил, что впечатлен способностью команды Трампа решать проблемы.

— Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы, — сообщил он.

Дмитриев подчеркнул важность отношений между Россией и США, заявив, что они имеют значение для всего мира. По его словам, представители США выразили готовность к диалогу и поиску взаимовыгодных решений.

— Я думаю, обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества, — уточнил глава РФПИ.

Дмитриев также опроверг предположения о том, что Россия в первую очередь заинтересована в смягчении санкций. Он подчеркнул, что экономики обеих стран «могли бы выиграть от совместной работы». В CNN сообщили, что Кирилл Дмитриев привлечен к участию в переговорах с целью восстановления экономических связей между Россией и США.

Напомним, что основными темами предстоящих переговоров станут возможная встреча Путина и Трампа, подготовка к переговорам по украинскому конфликту, а также восстановление двусторонних отношений между Россией и США.



Анастасия Фартыгина