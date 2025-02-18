В России цены на популярные иномарки выросли на 42%

Фото: Динар Фатыхов

Средняя стоимость трехлетних иномарок Kia и Hyundai в России значительно возросла, достигнув около 1,7 млн рублей. Это на 42% больше, чем в конце 2021 года, когда эти автомобили были новыми. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По данным экспертов, в 2021 году средняя цена моделей Kia Rio и Hyundai Solaris составляла около 1,2 млн рублей. Теперь же эти автомобили с пробегом и как минимум одним владельцем предлагаются на рынке за 1,7 млн рублей.

Аналитики подчеркивают, что, несмотря на рост цен, говорить о том, что эти машины не потеряли в стоимости, было бы неверно. По их оценкам, 1,5 млн рублей в 2021 году по покупательной способности эквивалентны примерно 2,1 млн рублей в начале 2025 года.

Модели Kia Rio и Hyundai Solaris стали лидерами по продажам автомобилей с пробегом в 2024 году, а в конце 2021 года они занимали третье и пятое места в рейтинге продаж легковых автомобилей в России, уступая только отечественным моделям Lada Vesta и Granta.

Напомним, что в январе 2025 года в Татарстане наблюдался резкий рост предложения новых автомобилей — в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты подчеркнули, что интерес пользователей к новым моделям также возрос на 14,7%.



Анастасия Фартыгина