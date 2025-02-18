«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в Нижнекамске в «татарстанском дерби»

«Нефтехимик» и «Ак Барс» выявят сильнейшего в Нижнекамске в рамках «татарстанского дерби» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда из Казани выиграла обе встречи с нижнекамцами в текущем сезоне.

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 72 очками в 55 матчах. Команда Анвара Гатиятулина проиграла три последних игры в чемпионате с общим счетом 3:14.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Нефтехимик» идет девятым в турнирной таблице Востока, отставая от зоны плей-офф на десять очков. При этом нижнекамцы имеют один матч в запасе перед «Адмиралом», идущим на восьмой строчке.

«Ак Барс» гарантирует себе участие в Кубке Гагарина в случае победы в Нижнекамске. Отрыв от «Нефтехимика» может увеличиться до недосягаемых 26 баллов.

В текущем сезоне «Ак Барс» дважды победил в «татарстанском дерби» — 4:1 и 2:0. Следующий очный поединок команды проведут 21 февраля в Казани.

Матч из Нижнекамска в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин