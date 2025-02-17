Макрон обсудил Украину с Трампом накануне европейского саммита в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед началом встречи ряда европейских лидеров, посвященной ситуации на Украине и европейской безопасности. Мероприятие проходит сегодня в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Эммануэль Макрон говорил в понедельник, 17 февраля, со своим американским коллегой Дональдом Трампом, — передает телеканал BFMTV сообщение президентской канцелярии, отмечая, что звонок состоялся непосредственно перед прибытием руководителей европейских стран, институтов ЕС и НАТО в Елисейский дворец.



По инициативе Макрона в Париже сегодня собрались главы правительств Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Польши, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Елисейский дворец подчеркивает, что встреча носит неформальный характер.

Ранее американская журналистка Наташа Рэй, известная своими заявлениями о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, попросила политического убежища в России.



Рената Валеева