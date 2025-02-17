В Казани временно отменили плату за проезд по Вознесенскому тракту
С сегодняшнего дня проезд по платному участку Вознесенского тракта в Казани стал временно бесплатным. Об этом сообщается на официальном сайте трассы.
— С 17.00 17 февраля 2025 г. взимание платы за проезд по платному участку Вознесенского тракта не осуществляется. Проезд бесплатный, — говорится в объявлении.
Напомним, что правительство России выделило дополнительное финансирование в размере 10 млрд рублей для ускорения строительства Вознесенского тракта в Татарстане.
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