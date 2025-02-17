Российский флаг Большунова убрали из протокола гонки в Италии, чтобы избежать критики

Фото: Максим Платонов

Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии объяснили решение убрать российский флаг из протокола напротив фамилии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова стремлением избежать критики и обеспечить спортсмену комфортное участие в соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

Татарстанский спортсмен, для которого эта гонка стала первым международным стартом за последние три года, одержал победу в гонке на 30 км. Организаторы подчеркнули, что допустили российского спортсмена к участию, исходя из принципа отделения спорта от политики. Изначально Большунов был заявлен под российским флагом, однако во время соревнований флаг исчез.

— Мы не публиковали российский флаг, чтобы не давать повода для критики и новых дискуссий. Таким образом, спортсмен смог стартовать без каких-либо неудобств, — говорится в заявлении организаторов.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года. Глава FIS Йохан Элиаш заявлял о необходимости допуска россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.



Рената Валеева