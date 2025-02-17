Продажи заграничных туров среди россиян возросли на 15—17%

Фото: Максим Платонов

Рост продаж заграничных туров опережает рост продаж внутренних направлений. Об этом RT рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

— Если туры по России растут на 12—13% по сравнению с прошлым годом, то за границу — на 15—17%. Это связано с тем, что в России не так много строится отелей... А за границей отелей много. Не только Турция и Египет, а становятся популярными Малайзия, Япония, Вьетнам, — сказал он.

Мкртчян пояснил, что такая тенденция наблюдается с начала января, когда доллар еще рос в цене. Соответственно, связать рост популярности заграничных туров с курсом нельзя.

— Сейчас те россияне, которые уже купили или собираются покупать путевки, скупают валюту в банках, им же не с пустыми руками ехать, — отметил Мкртчян.

Напомним, большинство россиян этим летом планируют путешествовать внутри страны. Так, 30% опрошенных собираются посетить один из российских городов. Еще 10% планируют вылазку на природу, а 12% — путешествие в мегаполисы. Что касается зарубежных направлений, 18% собираются посетить Азию, а 9% — Европу. Российские курорты интересны лишь 2% респондентов.

Елизавета Пуншева