Большинство россиян этим летом планируют путешествовать внутри страны
Большинство россиян этим летом планируют путешествовать внутри страны, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование. Отечественные направления выбрали более половины респондентов.
Так, 30% опрошенных собираются поехать в другой город России. Еще 10% планируют вылазку на природу, а 12% — путешествие в мегаполисы страны. Что касается зарубежных направлений, 18% собираются посетить Азию, а 9% — Европу. Российские курорты интересны лишь 2% респондентов.
При выборе маршрута 30% россиян ориентируются на любимые места, где отдыхают каждый год. Еще 25% предпочитают готовые туры от агентств. Рекомендации друзей и знакомых играют важную роль для 17%. Менее популярны поиск на туристических сайтах и агрегаторах (10%), рейтинги и обзоры блогеров (10%), а также спонтанный выбор, основанный на акциях и скидках (4%). Влияние социальных сетей также минимально (4%).
— Популярность внутреннего туризма, подтверждаемая его доступностью и привлекательностью, сосуществует с устойчивым интересом к зарубежным направлениям. Это свидетельствует о существовании двух сегментов рынка: один, ориентированный на экономичность и знакомые места, и другой, стремящийся к новым впечатлениям и расширению кругозора , — рассказал директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак.
Напомним, большинство казанцев совершают туристические поездки по России один-два раза в год (30%). При этом 11% респондентов путешествуют два-три раза в год, а всего 4% отправляются в поездки более трех раз. В среднем казанцы совершают одну туристическую поездку в год.
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