Большинство россиян этим летом планируют путешествовать внутри страны

Фото: Динар Фатыхов

Большинство россиян этим летом планируют путешествовать внутри страны, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование. Отечественные направления выбрали более половины респондентов.



Так, 30% опрошенных собираются поехать в другой город России. Еще 10% планируют вылазку на природу, а 12% — путешествие в мегаполисы страны. Что касается зарубежных направлений, 18% собираются посетить Азию, а 9% — Европу. Российские курорты интересны лишь 2% респондентов.

При выборе маршрута 30% россиян ориентируются на любимые места, где отдыхают каждый год. Еще 25% предпочитают готовые туры от агентств. Рекомендации друзей и знакомых играют важную роль для 17%. Менее популярны поиск на туристических сайтах и агрегаторах (10%), рейтинги и обзоры блогеров (10%), а также спонтанный выбор, основанный на акциях и скидках (4%). Влияние социальных сетей также минимально (4%).

— Популярность внутреннего туризма, подтверждаемая его доступностью и привлекательностью, сосуществует с устойчивым интересом к зарубежным направлениям. Это свидетельствует о существовании двух сегментов рынка: один, ориентированный на экономичность и знакомые места, и другой, стремящийся к новым впечатлениям и расширению кругозора , — рассказал директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак.

Напомним, большинство казанцев совершают туристические поездки по России один-два раза в год (30%). При этом 11% респондентов путешествуют два-три раза в год, а всего 4% отправляются в поездки более трех раз. В среднем казанцы совершают одну туристическую поездку в год.

Елизавета Пуншева