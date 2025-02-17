Банк России опубликовал курс валют с 18 февраля
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 18 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар поднялся в цене на 1,12 рубля, евро подорожал на 0,92 рубля, цена юаня выросла на 0,13 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 91,43 рубля;
- евро — 95,80 рубля;
- юань — 12,49 рубля.
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