Росфинмониторинг расширил перечень террористов и экстремистов на 174 организации и 28 физлиц

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Росфинмониторинг обновил перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. В обновленный список, опубликованный на сайте ведомства в понедельник, включены 174 новые организации и 28 физических лиц.

В 2024 году в России наблюдался резкий рост числа уголовных дел о терроризме и диверсиях — их количество увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко, всего в суды было направлено 429 дел.