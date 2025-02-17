Проезд по платной трассе М-12 Москва — Казань подорожает с 17 февраля

Фото: Динар Фатыхов

«Автодор» объявил о ежегодной индексации тарифов на проезд по платным участкам дорог, которая вступит в силу с 17 февраля. Изменение цен коснется и трассы М-12 «Восток», связывающей Москву и Казань, сообщили в пресс-службе компании.

Стоимость проезда от Москвы до первого съезда на Казань по М-12 для легковых автомобилей (первая категория транспортных средств) увеличится на 344 рубля и составит 4 825 рублей. Однако для пользователей транспондера с подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость проезда будет ниже на 15% и составит 4 101 рубль.

«Автодор» подчеркивает, что в среднем стоимость 1 пройденного км по сети трасс увеличивается в пределах инфляции и, в зависимости от дороги, остается значительно ниже предельных значений, установленных законодательством.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для регулярных пользователей М-12 продолжат действовать абонементы на проезд, позволяющие получить существенную экономию, достигающую до 83% в пересчете на одну поездку. Кроме того, вводятся новые абонементы на других участках трасс, позволяющие экономить до 45%.



Напомним, президент России Владимир Путин согласился с предложением губернатора Камчатского края Владимира Солодова передать дорогу из Петропавловска-Камчатского до Усть-Камчатска в федеральную собственность, чтобы совместно завершить ее строительство.

Рената Валеева