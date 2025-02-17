Путин поддержал идею сделать дорогу на Камчатке федеральной трассой

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин согласился с предложением губернатора Камчатского края Владимира Солодова передать дорогу из Петропавловска-Камчатского до Усть-Камчатска в федеральную собственность, чтобы совместно завершить ее строительство. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи президента с главой региона, пишет РИА «Новости».

Солодов отметил, что строительство дороги было предусмотрено указом президента еще 20 лет назад, когда объединялись Корякский автономный округ и Камчатская область. Половина дороги уже построена и переведена в асфальтобетонное покрытие, однако завершить проект силами региона не представляется возможным.

— Я хотел предложить долгосрочно, чтобы ее реализовать, передать на федеральный уровень в качестве федеральной трассы. И тогда мы совместными усилиями — понятно, это не на один год задача, долгосрочная, но хоть двигаться будем, — сказал губернатор.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Путин поддержал инициативу, отметив, что это «все равно правильно». Губернатор добавил, что предварительно обсуждал этот вопрос с Министерством транспорта.

— Я согласен. Полностью согласен, — подтвердил президент свое согласие на передачу дороги в федеральное управление. Таким образом, завершение строительства стратегически важной трассы будет осуществляться совместными усилиями региона и центра.

Рената Валеева