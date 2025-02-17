Суд арестовал недвижимость и автомобили Блиновской, включая Bentley и Lamborghini

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве «королевы марафонов» Елены Блиновской принял обеспечительные меры, наложив арест на ее имущество. Об этом пишет РИА «Новости».

По ходатайству финансового управляющего Блиновской, Марии Ознобихиной, арест наложен на широкий перечень активов, включая объекты недвижимости и дорогостоящие автомобили:

земельный участок в Истринском районе Подмосковья;

здание в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра;

три помещения в Москве на улице Серпуховский Вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 млн рублей);

земельный участок в Ялте;

автомобиль Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей;

автомобиль Lamborghini Urus стоимостью около 25 млн рублей.

Напомним, гособвинение запросило шесть лет лишения свободы в колонии общего режима для Блиновской по делу о неуплате налогов и отмывании денег.

Рената Валеева