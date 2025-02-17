В Казани планируют увеличить расходы на питание в детских садах

Фото: Олег Тихонов

В Казани рассматривается проект постановления, который предполагает повышение нормативов расходов на питание в детских садах. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Стоимость питания в общеразвивающих группах для детей младше трех лет вырастет на 2,42—12,09 рубля в день, в то время как для детей старше трех лет увеличение составит 3,05—15,05 рубля в зависимости от времени работы детского сада. В санаторных группах расходы также возрастут: для детей до трех лет — на 12,55—15,69 рубля, а для старших — на 16,74—20,67 рубля в день.

Особое внимание уделяет детям с особыми потребностями: питание для детей с целиакией подорожает на 21,79 рубля, а для детей с фенилкетонурией — на 28,78 рубля в день.

Напомним, что в Казани в прошлом году аккредитованная лаборатория Департамента продовольствия и социального питания выявила значительное количество несоответствующего сырья и продуктов: было забраковано 516 тонн.



Анастасия Фартыгина