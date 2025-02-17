В Казани стартовал прием заявок в третий созыв Молодежного парламента
В Татарстане начался прием заявок на конкурс по формированию третьего созыва Молодежного парламента при Казгордуме. Об этом в ходе совещания сообщила председатель комитета по делам молодежи исполкома города Алия Загидуллина.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 6 февраля по 3 марта. Оставить ее можно на сайте исполкома Казани.
Конкурсный отбор кандидатов пройдет с 5 по 7 марта. 10 марта состоится открытое голосование на портале, а 12–19 марта — дебаты участников. Их будут транслировать в соцсетях. Список победителей опубликуют 24 марта.
К участию допускаются молодые активисты Казани в возрасте от 18 до 35 лет. В состав созыва войдут 25 человек.
Кандидату необходимо заполнить анкету, указать опыт проектной деятельности и работы в общественных организациях. Кроме того, нужно предложить конкретные идеи для реализации.
Второй созыв Молодежного парламента Казани за два года провел более 200 мероприятий.
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