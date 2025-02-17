В Казани стартовал прием заявок в третий созыв Молодежного парламента

Фото: Максим Платонов

В Татарстане начался прием заявок на конкурс по формированию третьего созыва Молодежного парламента при Казгордуме. Об этом в ходе совещания сообщила председатель комитета по делам молодежи исполкома города Алия Загидуллина.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 6 февраля по 3 марта. Оставить ее можно на сайте исполкома Казани.

Конкурсный отбор кандидатов пройдет с 5 по 7 марта. 10 марта состоится открытое голосование на портале, а 12–19 марта — дебаты участников. Их будут транслировать в соцсетях. Список победителей опубликуют 24 марта.

К участию допускаются молодые активисты Казани в возрасте от 18 до 35 лет. В состав созыва войдут 25 человек.

Кандидату необходимо заполнить анкету, указать опыт проектной деятельности и работы в общественных организациях. Кроме того, нужно предложить конкретные идеи для реализации.

Второй созыв Молодежного парламента Казани за два года провел более 200 мероприятий.



Елизавета Пуншева