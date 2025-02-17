В этом году в Казани построят третью школу в ЖК «Лето»

Фото: Олег Тихонов

В этом году в Казани возведут новую школу в ЖК «Лето» на 1224 места. Она станет третьей в строящемся микрорайоне, заявил на оперативном совещании мэр города Ильсур Метшин.

— Это будет третья полноценная школа, которую мы строим в новом микрорайоне, где будет проживать порядка 30 тысяч человек, это соразмерно многим районам Татарстана. Мы стараемся сбалансированно развивать районы, двигаясь в рамках концепции полицентричного города. Все районы должны быть комфортными, зелеными, безопасными, — сказал он.

Площадь здания составит 24,6 тыс. квадратных метров. В школе появятся по два спортивных зала и бассейна, актовый зал и столовая на 612 мест.

На данный момент рабочие завершили разработку котлована. Продолжается забивка и срубка свай, устройство фундамента башенного крана.

Напомним, в Татарстане в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году планируется возведение 11 новых образовательных учреждений. В их числе — пять новых школ.



Елизавета Пуншева