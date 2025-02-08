В Татарстане в 2025 году построят 11 образовательных объектов почти за 1,5 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году планируется возведение 11 новых образовательных учреждений. Об этом сообщили на совещании в Доме правительства республики под руководством раиса региона.

В их числе — пять новых школ, которые будут построены в городах:

Набережные Челны;

Казань;

Агрыз;

Мензелинск;

Буинск.

Также в планах — завершение строительства здания начальных классов в Кукморе, которое было перенесено с прошлого года.

На реализацию этих проектов предусмотрен лимит финансирования в размере 1,4 млрд рублей.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Кроме того, запланировано строительство четырех новых детских садов, а также продолжение работ по детскому саду в пгт Апастово. Эти объекты также входят в национальный проект «Семья» и программу по комплексному развитию сельских территорий, на что выделено 741,5 млн рублей.

Планы по всем образовательным учреждениям намечены на март текущего года, что позволит вовремя приступить к строительству и обеспечить детей качественными условиями получения образования.

Напомним, что в Набережных Челнах в жилом районе «Замелекесье», в 22-м микрорайоне, запланировано строительство новой школы, которая сможет вместить 1 224 ученика.



Анастасия Фартыгина