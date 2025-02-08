В Татарстане в 2025 году построят 11 образовательных объектов почти за 1,5 млрд рублей
В Татарстане в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году планируется возведение 11 новых образовательных учреждений. Об этом сообщили на совещании в Доме правительства республики под руководством раиса региона.
В их числе — пять новых школ, которые будут построены в городах:
- Набережные Челны;
- Казань;
- Агрыз;
- Мензелинск;
- Буинск.
Также в планах — завершение строительства здания начальных классов в Кукморе, которое было перенесено с прошлого года.
- На реализацию этих проектов предусмотрен лимит финансирования в размере 1,4 млрд рублей.
Кроме того, запланировано строительство четырех новых детских садов, а также продолжение работ по детскому саду в пгт Апастово. Эти объекты также входят в национальный проект «Семья» и программу по комплексному развитию сельских территорий, на что выделено 741,5 млн рублей.
Планы по всем образовательным учреждениям намечены на март текущего года, что позволит вовремя приступить к строительству и обеспечить детей качественными условиями получения образования.
Напомним, что в Набережных Челнах в жилом районе «Замелекесье», в 22-м микрорайоне, запланировано строительство новой школы, которая сможет вместить 1 224 ученика.
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