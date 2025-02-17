В России утвердили порядок выплат за использование произведений с неизвестными авторами

Средства от использования таких произведений будут поступать на специальный банковский счет

Правительство России утвердило порядок расчета авторских вознаграждений за использование произведений, чьи авторы или правообладатели неизвестны. Средства от их использования будут поступать на специальный банковский счет. Механизм хранения таких выплат предусмотрен новым постановлением. Если автор или правообладатель произведения установлен, он может обратиться в организацию по коллективному управлению правами. В настоящее время это Российское авторское общество.

Организация по коллективному управлению правами будет заключать лицензионные соглашения на использование произведений, вести их реестр и контролировать применение. Через нее также можно будет получать разрешение на использование произведений.

Авторские выплаты будут начисляться в разных формах. Это могут быть разовые или регулярные платежи, процентные отчисления от доходов или выплаты за каждое использование произведения. Средства будут зачисляться на номинальный счет в банке. Процентная ставка по таким счетам должна быть не ниже одной трети ключевой ставки Банка России.

Постановление также определяет, что организация по коллективному управлению правами может удерживать из доходов от инвестирования средств на спецсчете сумму, не превышающую 45% полученного дохода. Эти средства пойдут на покрытие расходов и развитие механизмов взаимодействия с авторами. Такое удержание возможно только в случае инвестирования средств, но не может быть обязательным. Поправки, которые регулируют этот порядок, были приняты осенью 2024 года.

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Екатерина Петрова