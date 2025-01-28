В Госдуме предложили разрешить беременным женщинам парковаться на местах для инвалидов

Фото: Роман Хасаев

В Госдуме призвали ввести временные разрешения для парковки на местах для инвалидов беременным женщинам и многодетным семьям. Копия обращения на имя министра транспорта России Романа Старовойта есть в распоряжении RT.

По словам автора инициативы, граждане часто обращаются с предложениями по регулировке работы платных парковок.

— Считаю важным призвать вас оценить целесообразность внедрения временных разрешений для парковки на местах для инвалидов беременным женщинам, а также внедрить возможность парковаться на «инвалидных парковках» многодетным автовладельцам, — отмечается в обращении.

Кроме того, предлагается установить возможность льготной оплаты парковки для пенсионеров. Автор обращения озвучил еще одну идею: водители-инвалиды ввиду локальной нехватки специальных мест могли бы парковаться на льготных условиях в любых парковочных зонах.

Напомним, в Казани проверяют на соответствие Конституции постановление исполкома о платных парковках. Городские чиновники и МКУ «Организатор городского парковочного пространства» не смогли ответить на вопросы членов Конституционного совета РТ, и заседание пришлось перенести. Следующий «раунд» противостояния города и граждан, отстаивающих право на бесплатную стоянку хотя бы перед социально значимыми учреждениями, состоится в этом году. Подробнее — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева