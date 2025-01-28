В Госдуме предложили разрешить беременным женщинам парковаться на местах для инвалидов
В Госдуме призвали ввести временные разрешения для парковки на местах для инвалидов беременным женщинам и многодетным семьям. Копия обращения на имя министра транспорта России Романа Старовойта есть в распоряжении RT.
По словам автора инициативы, граждане часто обращаются с предложениями по регулировке работы платных парковок.
— Считаю важным призвать вас оценить целесообразность внедрения временных разрешений для парковки на местах для инвалидов беременным женщинам, а также внедрить возможность парковаться на «инвалидных парковках» многодетным автовладельцам, — отмечается в обращении.
Кроме того, предлагается установить возможность льготной оплаты парковки для пенсионеров. Автор обращения озвучил еще одну идею: водители-инвалиды ввиду локальной нехватки специальных мест могли бы парковаться на льготных условиях в любых парковочных зонах.
Напомним, в Казани проверяют на соответствие Конституции постановление исполкома о платных парковках. Городские чиновники и МКУ «Организатор городского парковочного пространства» не смогли ответить на вопросы членов Конституционного совета РТ, и заседание пришлось перенести. Следующий «раунд» противостояния города и граждан, отстаивающих право на бесплатную стоянку хотя бы перед социально значимыми учреждениями, состоится в этом году. Подробнее — в материале «Реального времени».
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