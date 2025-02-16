В Казань прибыл «Поезд Победы» с иммерсивной выставкой
В Казань прибыл «Поезд Победы» с иммерсивной выставкой. Она проходит внутри железнодорожного состава из десяти вагонов и рассказывает об истории Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
На торжественном открытии прошел концерт с участием артистов театра «Созвездие-Йолдызлык», работала полевая кухня и мастер-классы.
Выставку можно посетить в течение трех дней — до 19 февраля, на вокзале Казань-1 с 10.00 до 17.00. В передвижном музее предусмотрен аудиогид, а проводником в экспозиции станет машинист по имени Лидия.
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