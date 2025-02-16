«Ак Барс» назвал состав на игру против «Авангарда» в Омске
Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на матч в Омске с «Авангардом» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
По сравнению с предыдущей игрой против «Салавата Юлаева» произошло одно изменение. Вместо Тимура Билялова в воротах с первых минут сыграет Амир Мифтахов.
Вновь вне состава остался защитник Альберт Яруллин, который пропускает матч по семейным обстоятельствам.
Встреча в Омске между «Авангардом» и» Ак Барсом» начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал ТНВ.
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