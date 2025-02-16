Татарстанцев предупредили о плохом состоянии дорог из-за снегопада
Из-за обильного снегопада дороги в Татарстане находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом предупредили в телеграм-канале МВД республики.
В пресс-службе призвали водителей обратить внимание на техническое состояние автомобилей перед выездом, запастись топливом, теплыми вещами и продуктами. Министерство также советует предупреждать близких о маршруте следования и ориентировочном времени возвращения.
Кроме того, МВД рекомендует не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от передвижения на личном транспорте.
Пешеходов просят быть особенно внимательными при переходе дороги, использовать светоотражающие элементы, переходить проезжую часть только в установленных местах.
Напомним, сегодня днем на территории республики ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и снежные заносы. Главное управление МЧС России по Татарстану призвало жителей региона по возможности воздержаться от выхода на улицу при ухудшении погоды и избегать поездок на личном авто в непогоду.
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