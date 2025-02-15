В Татарстане назвали лауреатов республиканской премии им. Ильхама Шакирова
Сегодня, в день рождения татарского певца Ильхама Шакирова, в Татарстане назвали лауреатов III республиканской премии его имени. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта РТ.
В номинации «Вокал» награду получили оперная певица, народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина и певец, заслуженный артист Татарстана Артур Исламов. В номинации «Народное пение» премию вручили певице, народной артистке республики Зайнаб Билаловой и оператору ООО «Башнефть-Добыча» Ильшату Сибагатуллину.
Их наградили в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая в рамках юбилейного концерта, посвященного 90-летию Ильхама Шакирова. Премии артистам вручил заместитель председателя Госсовета республики Марат Ахметов.
Премия вручается раз в два года. Ее учредили в 2020 году для увековечения памяти выдающегося татарского певца.
Напомним, 11 февраля в Казани наградили 10 лучших ученых республики, ставших первыми лауреатами республиканской премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Премиальный фонд в размере 5,5 млн рублей предоставила Ассоциация содействия цифровому развитию.
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