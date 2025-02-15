«Нефтехимик» обыграл СКА в напряженном матче КХЛ
«Нефтехимик» обыграл петербургский СКА в матче КХЛ в Нижнекамске. Встреча закончилась со счетом в пользу 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Нефтехимика» по дублю оформили Булат Шафигуллин и Григорий Селезнев. В СКА отличились Павел Дедунов и Матвей Короткий.
«Нефтехимик» с 48 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. СКА находится на шестой строчке на Западе — команда заработала 69 баллов.
Отметим, сегодняшний матч стал 250-м Олега Леонтьева в роли главного тренера «Нефтехимика». Следующий матч «Нефтехимик» проведет 18 февраля. Нижнекамский клуб сыграет дома против казанского «Ак Барса».
Напомним, 11 февраля «Сочи» вырвал победу у «Нефтехимика» в овертайме матча КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.