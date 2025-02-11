«Сочи» вырвал победу у нижнекамского «Нефтехимика» в овертайме матча КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) клуб «Сочи» на своем льду одержал волевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 3:2.

Гости начали встречу активно и к середине третьего периода вели 2:0 благодаря голам Германа Точилкина и Райли Барбера. Однако сочинцы не сдались и сумели отыграться: шайбы на счету Амира Гараева и Александра Хохлачева принесли команде равенство.

В овертайме решающий бросок совершил Александр Яремчук, который обеспечил «Сочи» важную победу. Несмотря на три очка, команда осталась на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции с 38 очками после 53 матчей.

«Нефтехимик» занимает девятую строчку на Востоке с 46 баллами после 54 игр.

Анастасия Фартыгина