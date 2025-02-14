В МЧС предупредили, что 15 февраля Татарстан накроет метель
МЧС по Татарстану предупредило жителей и гостей республики о резком ухудшении погодных условий завтра, 15 февраля. Ожидается сильная метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Кроме того, прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах возможно образование снежных заносов.
- Неблагоприятные погодные условия установятся утром и днем 15 февраля.
Соответствующее предупреждение опубликовано в мобильном приложении ведомства.
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