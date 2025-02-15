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Марат Ахметов ушел с поста руководителя Федерации корэш Татарстана

12:54, 15.02.2025
Марат Ахметов ушел с поста руководителя Федерации корэш Татарстана
Фото: Мария Зверева

Заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов ушел с поста руководителя Федерации корэш республики. Вместо него организацию возглавил депутат Госдумы Рустам Калимуллин. Его кандидатуру единогласно утвердили сегодня на заседании президиума, сообщает «Татмедиа».

— У всего есть начало и есть конец, это решение было принято после обсуждения с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, — рассказал Марат Ахметов, который покинул пост по собственному желанию.

Зампред Госсовета Татарстана возглавлял республиканскую Федерацию корэш с 2001 года.

Галия Гарифуллина

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