Раис Татарстана поздравил жителей республики с Днем памяти воинов-интернационалистов

Фото: Роман Хасаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем памяти воинов-интернационалистов. Соответствующий пост, сопровождаемый видеороликом, он выложил в своем телеграм-канале.

— 15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата — дань уважения тем, кто с честью и достоинством служил Родине, защищая ее интересы в самых разных уголках мира, — подчеркнул Минниханов.

Он поблагодарил воинов за храбрость, верность долгу и несокрушимый дух.

Напомним, неделю назад Минниханов заявил, что в Год защитника Отечества День памяти воинов-интернационалистов приобретает особую значимость. «В этот день мы чествуем воинов-афганцев и других ветеранов боевых действий, которые мужественно исполнили свой долг», — напомнил раис республики и поручил главам городов и районов организовать торжественные мероприятия на высоком уровне.

Галия Гарифуллина