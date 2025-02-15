Раис Татарстана поздравил жителей республики с Днем памяти воинов-интернационалистов
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем памяти воинов-интернационалистов. Соответствующий пост, сопровождаемый видеороликом, он выложил в своем телеграм-канале.
— 15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата — дань уважения тем, кто с честью и достоинством служил Родине, защищая ее интересы в самых разных уголках мира, — подчеркнул Минниханов.
Он поблагодарил воинов за храбрость, верность долгу и несокрушимый дух.
Напомним, неделю назад Минниханов заявил, что в Год защитника Отечества День памяти воинов-интернационалистов приобретает особую значимость. «В этот день мы чествуем воинов-афганцев и других ветеранов боевых действий, которые мужественно исполнили свой долг», — напомнил раис республики и поручил главам городов и районов организовать торжественные мероприятия на высоком уровне.
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