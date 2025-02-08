Минниханов поручил организовать мероприятия ко Дню памяти воинов-интернационалистов

Фото: Роман Хасаев

В Год защитника Отечества День памяти воинов-интернационалистов, который отмечается 15 февраля, приобретает особую значимость. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики.

Эта дата посвящена россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами страны, и приурочена к выводу советских войск из Афганистана.

— В этот день мы чествуем воинов-афганцев и других ветеранов боевых действий, которые мужественно исполнили свой долг, — напомнил Минниханов.

Раис подчеркнул, что многие ветераны продолжают активно участвовать в спецоперациях, гуманитарных миссиях и патриотической работе с молодежью. В связи с этим он поручил главам городов и районов организовать торжественные мероприятия на высоком уровне, чтобы достойно отметить вклад воинов-интернационалистов.

Анастасия Фартыгина