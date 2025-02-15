Аарон Пол и Джейкоб Трембле снимутся в экранизации «Ночного дома» Ю Несбё

Трембле и Пол сыграют одного персонажа в разные годы — подростка Ричарда

Фото: Реальное время

Аарон Пол и Джейкоб Трембле сыграют главные роли в фильме «Ночной дом» по роману Ю Несбё, пишет издание Variety. Производством занимается продюсер хорроров «Астрал» и «Паранормальное явление» Стивен Шнайдер, а также Фредрик Викстрём Никастро из Hope Studios. Режиссер — Йеспер Гансландт.

Трембле и Пол сыграют одного персонажа в разные годы — подростка Ричарда. После смерти родителей он переезжает в небольшой город Баллантайн. Однажды, разыгрывая друзей по телефону, мальчик становится свидетелем жуткой сцены: его одноклассника затягивает в телефонную трубку. Полиция подозревает Ричарда, но единственный человек, который ему верит, — девушка Карен. Вместе они пытаются разобраться в случившемся, но сталкиваются с необъяснимыми силами. Постепенно границы реальности начинают стираться, а главный герой вынужден задаться вопросом: можно ли доверять себе?

Сценарий написали Ю Несбё и Йеспер Гансландт. Исполнительными продюсерами проекта стали Несбё, Йонас Форс, Никлас Саломонссон, Хуан Сола, Дэйв Бишоп, Джордж Гамильтон и Джеймс Пью. Съемки начнутся летом в испанской провинции Алава.

Продюсеры уверены в успехе фильма. Они называют Ю Несбё мастером саспенса и уверены, что режиссерская работа Гансландта и игра Пола и Трембле сделают фильм запоминающимся. Создатели обещают психологический хоррор, который зрители не смогут забыть после финальных титров.

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Екатерина Петрова