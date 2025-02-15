Энн Эпплбаум вошла в лонг-лист Women’s Prize for Non-Fiction 2025

В этом году за награду в размере £30 тыс. поборются 16 авторов, из которых 11 — британцы

Историк Энн Эпплбаум, певица Нене Черри и член парламента Великобритании Юань Янг вошли в длинный список премии Women’s Prize for Non-Fiction 2025. В этом году за награду в размере £30 тыс. поборются 16 авторов, из которых 11 — британцы.

Премия была учреждена в 2023 году, чтобы обратить внимание на гендерный дисбаланс в наградах за документальную литературу. Исследования показали, что только 35,5% победителей основных нон-фикшн премий Великобритании за последнее десятилетие были женщинами. Организаторы хотят изменить ситуацию и «поднять выдающиеся женские голоса во всех жанрах».

Энн Эпплбаум представлена с книгой Autocracy, Inc. — исследованием финансовых механизмов, которые поддерживают авторитарные режимы. Нене Черри номинирована за мемуары A Thousand Threads, а Юань Янг — за Private Revolutions, которая рассказывает о современной жизни Китая через истории четырех женщин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Судьи отметили, что книги этого года охватывают разные темы — от власти и контроля до борьбы за справедливость, человеческих связей и изменений климата. Среди номинантов есть работы о забытых исторических фигурах, научные исследования, личные истории и книги, которые объединили несколько жанров.

Шорт-лист из шести книг объявят 26 марта, а победитель станет известен 12 июня на летней церемонии Women’s Prize Trust в Лондоне. В этот же день назовут лауреата женской премии за художественную литературу, которой в этом году исполняется 30 лет.

Длинный список Women’s Prize for Non-Fiction 2025:

Энн Эпплбаум — Autocracy, Inc.;

Элеанор Барракло — Embers of the Hands: Hidden Histories of the Viking Age;

Хелен Кастор — The Eagle and the Hart: The Tragedy of Richard II and Henry IV;

Нене Черри — A Thousand Threads;

Рэйчел Кларк — The Story of a Heart;

Хлоя Далтон — Raising Hare;

Дженни Фейган — Ootlin;

Лулу Миллер — Why Fish Don’t Exist: A Story of Loss, Love and the Hidden Order of Life;

Клэр Малли — Agent Zo: The Untold Stories of Fearless WW2 Resistance Fighter Elżbieta Zawacka;

Ребекка Нэйгл — By the Fire We Carry: The Generations-Long Fight for Justice on Native Land;

Сью Прайдо — Wild Thing: A Life of Paul Gauguin;

Хелен Скейлз — What the Wild Sea Can Be: The Future of the World’s Ocean;

Кейт Саммерскейл — The Peepshow: The Murders at 10 Rillington Place;

Гарриет Вистрих — Sister in Law: Fighting for Justice in a System Designed by Men;

Алексис Райт — Tracker;

Юань Янг — Private Revolutions: Coming of Age in a New China.

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Екатерина Петрова