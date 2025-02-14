В России введут онлайн-прикрепление к поликлиникам через Госуслуги

Фото: Максим Платонов

Минздрав России планирует ввести возможность онлайн-прикрепления граждан к поликлиникам через портал «Госуслуги» на всей территории страны. Соответствующий проект приказа опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, россияне смогут подавать заявления как в бумажном виде, обращаясь непосредственно в медицинское учреждение, так и через личный кабинет на «Госуслугах». Заявления, поданные онлайн, будут заверяться неквалифицированной электронной подписью.

Для прикрепления детей потребуется указать данные свидетельства о рождении, номер полиса ОМС и СНИЛС (если есть). Для взрослых старше 14 лет дополнительно потребуется информация из паспорта.

Эта услуга была первой введена в 2022 году для нескольких регионов в рамках сотрудничества Минцифры и Минздрава и теперь будет доступна для всех граждан страны.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июля 2025 года разработать механизмы оказания плановой медицинской помощи бездомным гражданам по месту их пребывания.



Анастасия Фартыгина