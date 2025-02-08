Путин поручил обеспечить бездомных плановой медицинской помощью

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июля 2025 года разработать механизмы оказания плановой медицинской помощи бездомным гражданам по месту их пребывания. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.

В документе подчеркивается необходимость актуализации существующих порядков и стандартов медицинской помощи, чтобы обеспечить возможность лечения для тех, кто не имеет регистрации, личных документов или полиса обязательного медицинского страхования.

— С учетом ранее данных поручений обеспечить актуализацию порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, предусмотрев возможность оказания гражданам Российской Федерации без определенного места жительства плановой медицинской помощи по месту их пребывания, в том числе в случаях отсутствия у них регистрации, документов, удостоверяющих личность, полиса обязательного медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счета, — сообщается в документе.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, который должен представить итоговый доклад о внедрении предложенных мер.

Также президент поручил Минздраву представить предложения по улучшению условий допуска иностранных инновационных лекарств на российский рынок.



Анастасия Фартыгина