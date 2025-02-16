Более трети казанцев планируют потратить на подарок к предстоящим праздникам до 5 тыс. рублей

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Более трети жителей Казани — 36% — планируют потратить на подарок на 23 Февраля или 8 Марта от 2 до 5 тыс. рублей. Такой результат показал опрос «Авито Работы».

Еще 32% респондентов рассказали, что их бюджет на один подарок не превышает 2 тыс. рублей. От 5 до 10 тыс. рублей на эти цели выделят 10% горожан.

Свыше 10 тыс. рублей готовы потратить на подарок 12% казанцев: по 2% рассчитывают на сумму от 30 до 50 тыс. рублей и от 70 до 100 тыс., еще 8% — от 10 до 30 тыс. рублей.

В начале недели сообщалось, что российские холостяки намерены потратить на подарки ко Дню святого Валентина почти в 1,5 раза больше, чем женщины. В среднем мужчины планировали выделить 5 тыс. рублей на подарок своим возлюбленным, в то время как девушки рассчитывали потратить около 3,5 тыс. рублей.

Елизавета Пуншева