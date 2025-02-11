Холостяки готовы тратить на подарки к 14 февраля в 1,5 раза больше девушек

Фото: Дарья Пинегина

По итогам опроса, проведенного аналитиками SuperJob, выяснилось, что российские холостяки намерены потратить на подарки ко Дню святого Валентина почти в 1,5 раза больше, чем женщины. В среднем мужчины планируют выделить 5 тыс. рублей на подарок своим возлюбленным, в то время как девушки рассчитывают потратить около 3,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Согласно опросу, мужчины готовы потратить в среднем 5,7 тыс. рублей на презент для девушек и 5 тыс. рублей для жен. Подобные траты среди петербуржцев составляют 4,3 тыс. рублей для девушек и 4,4 тыс. рублей для жен.

В результате опроса оказалось, что 9% россиян планируют поздравить своих супруг или супругов с 14 февраля, 4% — любимых, а лишь 1% сделают подарки детям, друзьям или родителям. Большинство участников опроса (86%) сообщили о намерении не дарить подарки в этот день.



Анастасия Фартыгина